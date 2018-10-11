«أبوظبي الإسلامي» يجمع مليار درهم في اكتتاب أسهم زيادة رأس المال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نجاحه في جمع مليار درهم، في إطار برنامج إصدار حقوق الأولوية، الذي أجراه بهدف دعم مسيرة نموه المستمرة، وتحقيق أهداف استراتيجيته، مع تلبية المتطلبات التنظيمية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه تمت تغطية المعروض بأكثر من خمس مرات.

وذكر المصرف، في بيان، أنه بحلول نهاية فترة الاكتتاب في التاسع من أكتوبر الجاري، تمت تغطية كل الأسهم المطروحة للاكتتاب، التي بلغ عددها 464 مليون سهم جديد، على أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم 16 أكتوبر.

وأشار إلى أن الإصدار استقطب طلباً قوياً من جانب المستثمرين، الذين بلغ مجموع قيمة طلبات اكتتابهم أكثر من خمسة مليارات درهم، ما يعكس ثقة مساهمي المصرف باستراتيجيته الطموحة للنمو، ودعمهم لخططه المستقبلية.

وأضاف أنه تم تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أتيح للمساهمين الحاليين للمصرف والمستثمرين الآخرين، فرصة شراء أسهم جديدة بسعر 2.16 درهم للسهم الواحد.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، خميس بوهارون، إن «إصدار حقوق الأولوية لزيادة رأسمال المصرف تزامن مع إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار، ما أدى إلى تحسين هيكل رأس المال الخاص بالمصرف، إضافة إلى تمكينه من تحقيق النمو والاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة».

وكان «أبوظبي الإسلامي» أعلن عن نجاحه في إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار، لدعم الشق الأول من رأس المال، وهي صكوك متوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية (بازل 3)، التي أصدرها المصرف المركزي. وتم تحديد التسعير الأولي لهذا الإصدار الذي يأتي في إطار خطط المصرف الرامية إلى زيادة رأسماله، عند معدل ربح يبلغ 7.125%، وتمت تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات، في حين تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.