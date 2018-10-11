المصدر: إعداد: أزاد عيشو

ذكرت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن البنوك ستستخدم التقرير الائتماني للمتعامل، لتقييم طلب الحصول على بطاقة ائتمان أو قرض، موضحة أن التقرير هو عبارة عن رقم ثلاثي يراوح بين 300 و900، حيث إنه يحدد القدرة الائتمانية للشخص وإمكانية التزامه بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، كما أنه يحدد الجدارة الائتمانية للمتعامل.

وحددت الشركة أبرز 10 حقائق عن التقرير الائتماني، وتأثيره في التعاملات المالية، كما يلي:

1- شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية، وتحلل وتبوب هذه المعلومات، وتستخدمها لإصدار التقارير الائتمانية وتقارير التقييم الائتماني للمتعاملين، سواء الأفراد أو الشركات.

2- يتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بك والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة.

3- يساعد التقييم الائتماني المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات أفضل، مع احتمال معالجة أسرع لطلبات الحصول على بطاقات الائتمان والقروض.

4- المعلومات في التقرير الائتماني يتم الحصول عليها شهرياً من مؤسسات الإقراض في الإمارات وفق القانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، إلى جانب معلومات إضافية من شركات الاتصالات وشركات الخدمات كالكهرباء والمياه ستضاف في المستقبل.

5- يساعد التقرير على فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات، ويمكن الحصول على التقرير قبل تقديم طلب قرض أو بطاقة ائتمانية أو أي تسهيل ائتماني آخر من المؤسسات المالية.

6- يتم احتساب التقييم الائتماني باستخدام المعلومات المتوافرة، والذي يتغير باستمرار وفقاً لسلوكك الائتماني والتزامك بتسديد التزاماتك المالية في الوقت المحدد.

7- تأخير أو عدم دفع الالتزامات المالية في الوقت المحدد أو استخدام الحد الاقصى لبطاقة الائتمان في معظم الأحيان أو أخذ قروض أو بطاقات ائتمانية إضافية قد يؤثر في التقييم الائتماني الخاص بك، فتقليل عدد بطاقات الائتمان، ودفع الأرصدة غير المسددة، وتسديد الالتزامات المالية في أو قبل تاريخ الاستحقاق ستحسن التقييم الائتماني الخاص بك.

8- من المهم أن يكون لدى المتعاملين الراغبين في الحصول على تسهيلات مالية بنكية درجة ائتمان جيدة، حيث إنه كلما ارتفعت درجتك الائتمانية، تمتّعت بالمزيد من المزايا التفضيلية، مثل منح قروض في بعض الأحيان دون شرط تحويل الراتب، فضلاً عن أن شرط مدة الخدمة في الوظيفة لن يكون مطلوباً بالنسبة لأصحاب السجلات المالية الجيدة، ومزايا أخرى مثل سعر الفائدة المنخفض وفترات سداد مرنة.

9- في حال اعتقد المتعامل أن تقريره الائتماني يتضمن بيانات غير صحيحة، فإن عليه إرسال طلب التصحيح إلى المؤسسة المالية المعنية مباشرة، وذلك لتصحيح وتعديل المعلومات، وتسجيل وثيقة للاعتراض عليها وإرسالها إلى الشركة مدعمة بالأوراق الداعمة للاعتراض، مثل كشوفات الحساب البنكي وإيصالات الدفع وجداول السداد، أو أي وثيقة ذات صلة.

10- مسؤولية المتعامل تتمثل في التأكد من صحة المعلومات الشخصية الخاصة به (بطاقة الهوية الإماراتية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، وأنها محدثة مع المؤسسة المالية التي يتعامل معها، إلى جانب التحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاصة به، ومتابعة الأخطاء الواردة فيها.

• التقرير الائتماني يتضمن معلومات عن الهوية الشخصية والتسهيلات الائتمانية وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة.