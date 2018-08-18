8.74 مليارات دولار حجم صناعة الروبوتات في الصين بنهاية 2018

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن صناعة الروبوتات شهدت نمواً سنوياً في الصين بنسبة بلغت 29.7% بالمتوسط منذ عام 2013، ومن المتوقع أن يبلغ حجمها 8.74 مليارات دولار أميركي خلال عام 2018.

وكشفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هذه الأرقام فيما تستضيف بكين مؤتمر العالم للروبوتات، الذي انطلقت فعالياته في 15 الجاري، وتنتهي غداً.

ووفقاً لـ«شينخوا»، أصبحت الصين قوة ثابتة في زيادة حجم صناعة الروبوتات في العالم، خصوصاً في مجال الروبوتات الصناعية، حيث أنتجت الصين 130 ألف روبوت صناعي عام 2017، بزيادة68.1%. وفي الفترة من يناير إلى يونيو 2018، أنتجت الصين 74 ألف روبوت صناعي بزيادة 23.9% على أساس سنوي.

وكشفت معلومات الاتحاد الدولي للروبوتات، بلوغ حجم صناعة الروبوتات في العالم 25 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة 20% على أساس سنوي، وسيبلغ 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وضمنت «خطة تنمية صناعة الروبوتات الصينية 2016 - 2020» جعل صناعة الروبوتات دافعة لترقية الصناعات الأخرى، وخلق قوة دافعة جديدة للاقتصاد.

وتصنفت الروبوتات إلى ثلاثة أنواع، وهي: روبوت صناعي، وروبوت خاص، وروبوت خدمات. وأشار الخبراء إلى أن الروبوتات لا يقتصر استخدامها على مجال التصنيع فقط، بل يجب تسريع استخدامها في مجالات الخدمات والإنقاذ في حالات الطوارئ والاستكشاف العلمي وغيرها.

وتعد الصين أكبر دولة في تطبيق الروبوتات الصناعية، إلا أن حجم مبيعات روبوتات الخدمات فيها بلغ 1.28 مليار دولار فقط في عام 2017. وتملك الصين إمكانية كبيرة في سوق روبوتات الخدمة، مع زيادة اتجاه شيخوخة السكان، وازدهار الطلب على الصحة والتعليم.