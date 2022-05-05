"أوبك+" : زيادة إنتاج النفط 432 ألف برميل يوميا خلال يونيو

المصدر: فيينا - وام

قررت "أوبك" و الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة "أوبك +" الإبقاء على سياسة زيادة إنتاج النفط الخام لشهر يونيو 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميا وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لأوبك والمنتجين المستقلين الذي عقد اليوم عبر تقنيات للاتصال المرئي.

وأوضحت "أوبك" في بيان صدر عنها اليوم أنه عقب اختتام الاجتماع الوزاري لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى توازن السوق.. وأشارت إلى استمرار آثار العوامل الجيوسياسية والقضايا المتعلقة بالوباء.

وأكدت "أوبك" الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض و الاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022.. إضافة إلى تقديم خطط التعويض وفقًا لبيان منظمة أوبك الخامس عشر و الاجتماع الوزاري للمنظمة.

وجدد الاجتماع التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 يوليو 2021.

وقررت المنظمة عقد الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لأوبك والمنتجين المستقلين في 2 يونيو 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news