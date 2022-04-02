طبيب يوضح كيفية استخدام الأنسولين مع الصيام.. ويكشف أبرز علامات انخفاض السكر وطريقة علاجه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف طبيب الأسرة السعودي الدكتور سعود الشهري، عن طريقة استخدام الأنسولين مع الصيام، وعلامات انخفاض السكر.

وقال الشهري، في فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر":"يجب على مريض السكر خاصة في بداية رمضان أن يحلل بشكل منتظم، خصوصاً قبل الدوام وبعد الرجوع من الدوام وقبل السحور وقبل الفطور".

وأشار:"الأرقام هذي حق القراءات يستطيع الطبيب بشكل دقيق تحديد جرعة المريض"، مبينا:"إذا فرضنا حلل قبل الساعة 9 صباحًا قبل الدوام، ووجد السكر عنده 80 ربما يجب عليه أن يفطر والرقم الذي ما نبغى السكر ينزل عنه 60 ولكنه الآن ما زال في بداية الصيام وغالبا سينزل أكثر من ذلك".

ولفت:"لو حلل في أي وقت من الأوقات، ووجد إن السكر تحت 60 هنا يجب عليه أن يفطر، أما ما يخص أدوية الأنسولين يأخذ جرعة قبل الإفطار وجرعة قبل السحور"، مبينا:"اللي قبل الإفطار يأخذ مثل ما كان يأخذها قبل الفطور قبل رمضان، واللي قبل السحور يأخذ نصفها فقط، واللي كان يأخذها قيل الغداء لم يأخذها في رمضان".

وأردف:"بالنسبة للأنسولين المخلوط نفس الشغلة، والأنسولين طويل المفعول الذي كان يأخذه قبل النوم هذا يأخذه مع الإفطار وينقص 30% من الجرعة".

وأبان الشهري حسب "المرصد": "أهم علامات انخفاض السكر الشعور بخمول ودوخة وتعرق وخفقان القلب ووخز في الشفاة وجوع ونفسية حزينة، وعلاجه أن يأخذ شيء من الحلويات، ومرة ثانية بعد 10 دقائق إذا ظل تحت 60".