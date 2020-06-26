العراق يكشف عن اعتقالات وإحباط مخطط ضد سفارات ومقار حكومية

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية أمنية بمهنية عالية واعتقل 14متهما بتنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت قيادة العمليات في بيان صحافي «لقد انشغل الشعب العراقي والعالم بإطلاق النيران غير المباشرة على مقرات الدولة والمعسكرات العسكرية العراقية والسفارات الأجنبية المحمية من قبل الدولة للسنوات الماضية، ولأهمية الموضوع وانعكاساته السلبية على الأمن الوطني العراقي، بات موضوعاً متابعاً من أعلى المستويات».

وأوضح البيان «بهدف إحاطة الشعب العراقي والرأي العام بالحقيقة لما يتعلق بهذا الموضوع والتطورات الحاصلة بشأنه نبين أنه توفرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق وأن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة مرات عدة ورصدت الأجهزة المعنية نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء».

وذكر«تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم مِن القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب وتم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة، حسب الاختصاص، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقياً القبض على أربعة عشر متهماً».

وأكد البيان "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة هذا التصرف وتهديده لأمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي نبين أن هذه الجهات قد استخدمت قدرات الدولة. وبما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة كانت. ونؤكد الإصرار على مواصلة المسيرة في تحقيق الأمن للشعب العراقي وإيكال الأمر إلى القضاء السلطة المختصة

ذكرت مصادر أمنية وعسكرية عراقية أن القوات العراقية اعتقلت نحو 50من عناصر حزب الله العراقي في عملية نفذتها قوات خاصة عراقية فجرا في أحد المناطق الزراعية جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر أن العملية «تهدف إلى ضبط الأمن وملاحقة الجماعات المسلحة التي تثير العنف وتقصف المقار الحكومية العراقية بين الحين والأخر وتم خلال العملية استهداف احد مقار حزب الله العراقي في حي الدورة جنوبي بغداد وتم اعتقال نحو 50من عناصره ومصادرة منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا».

وذكرت أن المعتقلين«يخضعون للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية».

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