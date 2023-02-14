دبي مختبر الخطط المستقبلية لحكومات ومدن العالم

تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، واستكشاف أبرز التحديات العالمية، ومناقشتها وبحث الحلول المشتركة للتعامل معها وتحسين الإجراءات للعمل الحكومي، أحد أهم الإنجازات الأساسية التي نجحت فيها القمة العالمية للحكومات منذ نسختها الأولى في عام 2013.

تعتبر الإنجازات التي حققتها القمة العالمية للحكومات حتى الآن، مؤشراً على دورها الفعال ونجاحها في المساعدة على رسم خريطة طريق للحكومات حول العالم للانتقال إلى المستوى الآخر، وفق خطط شاملة ومستدامة لتحقيق رؤية أفضل للقضايا الراهنة عبر مختلف القطاعات.

في دبي يجتمع العالم كل سنة بشكل دوري ضمن مؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات دولية ومؤسسات محلية وإقليمية وخبراء ومفكرين وصناع المستقبل. صدقاً الفئات التي تمكنت دبي من لمّ شملها تحت سقف واحد في أكبر عملية عصف ذهني عالمية، أعطت مفهوماً آخر لمعنى التعاون المشترك بين الحكومات والمنظمات والأشخاص الطبيعيين، وأثبتت أن العمل المشترك، هو الحل الأفضل لوضع قاعدة موحدة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق رؤية أفضل للعالم.

دبي هذا الأسبوع تحتفي بأبرز الابتكارات الحكومية وأبرز التجارب العالمية المكتشفة لتحقيق أقصى مستوى لجودة الحياة للأفراد عبر مختلف المجتمعات، وتحتفي بالحكومات الأكثر مرونة في التعاطي مع المستجدات العالمية.

دبي في هذه الأيام تشارك عصارة جهودها وتجاربها المعرفية وخبراتها حول أفضل الممارسات المبتكرة في تأسيس مدن ومجمعات مستدامة لضمان حياة أفضل لسكانها، حيث إن من أبرز المحاور التي تناقشها الدورة الجارية من قمة الحكومات العالمية، محور تصميم واستدامة المدن العالمية، لتسليط الضوء على أهمية المدن المستدامة على صحة الأفراد ودورها في حماية البيئة وتعزيز مساهمتها في الحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية التي أصبحت اليوم من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها العالم.

يركز محور تصميم واستدامة المدن العالمية على حث الحكومات العالمية على التسريع في تبني عملية الاستدامة في بناء المدن والمجمعات السكنية وإرساء معالم بنية تحتية ذكية بالاعتماد على موارد وطاقة مستدامة.

ولا يخفى الأمر على الجميع أن دبي كانت سبّاقة ولها تجربة، خصوصاً في مجال بناء المدن المستدامة.

دبي 2023 ليست دبي 2013 وليست دبي 2022.. دبي 2023 هي دبي المستقبل وفيها تحاك خيوط المستقبل للحكومات، منها تنطلق الاستدامة والرؤية المستقبلية للحكومات والمنظمات والهيئات والمدن ومختلف جوانب حياة أفراد المجتمع.

دبي 2023 هي عاصمة الاحتفال بأصحاب المبادرات الناجحة ومشاركتها مع العالم، هي نقطة التقاء الخطط الابتكارية المستشرفة للغد وما بعده.

باختصار دبي 2023 هي المختبر العالمي الذي يُنتج خطط التغيير المستقبلية للحكومات والدول.



دبي في هذه الأيام تشارك عصارة جهودها وتجاربها المعرفية وخبراتها حول أفضل الممارسات في تأسيس مدن ومجمعات مستدامة.



@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae



لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.