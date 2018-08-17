رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يوجهون بتشكيل لجنة إغاثة عاجلة لمتضرري فيضانات كيرلا

المصدر: الإمارات اليوم - وام

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و الجمعيات الإنسانية في الدولة و بالاستعانة بأعيان الجالية الهندية لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا و التي تشهد فيضانات هي الأكبر خلال قرن راح ضحيتها حتى الآن المئات و أسفرت عن تضرر و تهجير مئات الآلاف من السكان من مساكنهم.

و تقدم صاحب السمو رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التعازي للشعب الهندي الشقيق و لرئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في ضحايا الفيضانات المؤسفة التي تشهدها ولاية كيرلا الهندية و راح ضحيتها المئات و تسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية.

و أكدت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة و صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضرورة تضافر كافة الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا بما يعكس روح الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين و بما يسهم بشكل مباشر في دعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الآثار المدمرة للفيضانات على سكان ولاية كيرلا.