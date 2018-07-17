نعتت زوجها بـ "الأصلع" فخسرت تعويض طلاقها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة تركية بحرمان امرأة من تعويض مادي عقب طلاقها، وذلك لمناداة زوجها بــ "الأصلع"، ما دفع الزوج إلى طلب الانفصال عنها.

وذكرت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" بأن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أصدرت أخيراً توجيهات جديدة للفصل في قضايا الطلاق، والتي يدعي فيها أحد الزوجين تعرضه للإساءة من الطرف الآخر، سواء كان ذلك لفظياً أو مادياً.

وتطبيقاً لهذه التوجيهات، أصدرت محكمة قراراً يمنح زوجة تعويضاً مالياً لتحملها إهانات والدة زوجها، بعد طلاقها. ولم تكتمل فرحة المطلقة بالتعويض المالي، إذ ألغت الدائرة القانونية الثانية للمحكمة العليا للاستئناف قرار المحكمة الابتدائية، متذرعة بأن الرجل كان يتعرض للإهانة من طليقته.

وجاء في حكم الاستئناف النهائي: "نعتت المرأة زوجها بالأصلع على الملأ، وهو ما يعد ازدراء وإهانة".

ونقلت الصحيفة التركية عن القاضي المسؤول عن القضية:"كان الشخصان متعادلين في الإهانات والعيوب خلال فترة الزواج، ما يعني عدم إلزام أي منهما دفع تعويضات للطرف الآخر".