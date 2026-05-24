تكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية

برعاية وحضور رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وبمشاركة وفد حكومي إماراتي برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بتكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026، التي تم إطلاقها ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، والمستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي.

وأكد الرئيس شوكت ميرضيائيف، أن الجائزة أصبحت منصة وطنية لترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير القدرات الحكومية وبناء ثقافة الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وشدد على أهمية التعاون والشراكة بين بلاده والإمارات، وما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات، ما يمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الحكومي البنّاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويسهم في تطوير نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل لخدمة المجتمعات.

من جهته، أكد محمد عبدالله القرقاوي أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تعكس رؤى قيادتي البلدين الصديقين بأن التعاون في تطوير العمل الحكومي، يمثل استثماراً استراتيجياً في الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومات التي تتبادل المعرفة والخبرات، وتؤسس لشراكات قائمة على التعاون الإيجابي، تمتلك قدرة أكبر على صناعة فرص مستقبلية أكثر جودة لمجتمعاتها، وتتمكن من تطوير نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة.

وقال إن العلاقات المتنامية بين البلدين تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مؤكداً أن التميز الحكومي يجسد ثقافة تطوير مستدامة محورها الإنسان.

وأضاف أن الجوائز الحكومية تُعد منصة فاعلة لتحفيز الابتكار وترسيخ التنافسية الإيجابية، بما يسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المجتمعات.

حضر الحفل وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، محمد بن طليعة، ورئيس الأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، وعدد من المسؤولين.

وشهدت جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 توسعاً في عدد الجهات المشاركة، ليصل إلى 41 جهة، مقارنة بــ16 جهة سابقاً، فيما استقبلت الجائزة 261 طلب ترشح، وشارك في التقييم 28 مقيماً إماراتياً، و28 مقيماً من أوزبكستان، إضافة إلى لجنة تحكيم تضم أربعة أعضاء.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الفردية.

تمثل جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية ترجمة لأهداف الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، التي تم توقيعها في 2019، وتغطي 10 محاور رئيسة هي: الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.