رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مع دول منطقة القوقاز

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، أمس، علاقات البلدين وإمكانات تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لتوسيع آفاقها، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والعمل البيئي، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة - بقصر الشاطئ في أبوظبي - الرئيس إلهام علييف، الذي قام بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

ورحّب سموه بزيارة الرئيس إلهام علييف إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع مسارات التعاون على مختلف المستويات، بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية تعزيز العمل المشترك لترسيخ أسس السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن العلاقات الإماراتية - الأذرية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً سموه إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً، خصوصاً في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

وقال سموه إن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة بشأن أهمية الحوار والتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مع جميع دول منطقة القوقاز، وفي مقدمتها أذربيجان، لما فيه الخير لشعوب المنطقة كافة، إلى جانب دعمها كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها بأن السلام هو الطريق لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.

من جانبه، عبّر رئيس أذربيجان عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، للاهتمام الذي يوليه لعلاقات البلدين، ما كان له كبير الأثر في تطورها خلال السنوات الماضية، خصوصاً في المجالات التنموية، مؤكداً أهمية مردود المشروعات المشتركة في تسريع التنمية والازدهار في أذربيجان.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم، تُسهم في تحقيق التنمية والازدهار، وتعزيز السلام والاستقرار، وخلق الفرص للأجيال القادمة.

وأكد سموه أن الاتفاقية تُعدّ محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية - الأذرية، مشيراً سموه إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان، الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار ويلبّي متطلبات التنمية.

وقّع الاتفاقية وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاقتصاد في أذربيجان، ميكائيل جباروف.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية، وتوفير الفرص في قطاعات مهمة، تشمل الطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات اللوجستية، وخدمات الإنشاءات.

كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص، ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.

وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال سبتمبر 2021، حيث تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024، وتُعدّ الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لأذربيجان، حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.

ويُعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

وكان رئيس أذربيجان قد وصل إلى أبوظبي، في وقت سابق، أمس، حيث كان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.

محمد بن زايد:

• العلاقات الإماراتية - الأذرية تشهد تطوراً مستمراً، خصوصاً في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

إلهام علييف:

• مردود المشروعات المشتركة مع دولة الإمارات يعزز تسريع التنمية والازدهار في أذربيجان.