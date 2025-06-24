«طرق دبي» تبحث تبني تقنيات «الكم» لتعزيز مستقبل التنقل الذكي

تبحث هيئة الطرق والمواصلات في دبي تبنّي تطبيقات تقنيات «الكم»، التي تتعلق بثلاثة مجالات: الاتصال الكمي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني الكمي، وذلك في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية الذكية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأنظمة الذكية، ودعم مستقبل النقل الذكي، والأمن السيبراني، وتحسين مستوى أمن البيانات، والاستدامة، والتوجه نحو الابتكار، وتبني أحدث الابتكارات العالمية واستشراف المستقبل.

ونظّمت هيئة الطرق والمواصلات ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان «الاتصال الكمي وتطبيقاته في البنية التحتية الذكية بالتعاون مع شركة «CISCO» العالمية، الرائدة في مجال تقنيات الشبكات وأمن المعلومات، وبمشاركة محاضرين متخصصين في مجال تقنيات الاتصال الكمي، وعدد من موظفي الهيئة من مختلف الإدارات الفنية والتقنية، ومن جهات خارجية.

وركزت الورشة على المفاهيم الأساسية للاتصال الكمي واستعراض أبرز الاتجاهات البحثية، والتطبيقات المرتبطة بهذه التقنية الحديثة، ومناقشة محاور رئيسة شملت هدف الاتصال الكمي، ومقدمة في ميكانيك الكم، والحوسبة الكمية، والشبكات والأمن الكمي، وأبرز الأبحاث في الاتصال الكمي.

وأكدت مخرجات الورشة أهمية الاتصال الكمي بوصفه حلاً مستقبلياً واعداً في مجال الاتصالات، وأن هذه التقنية توفّر مستويات غير مسبوقة من الأمان والسرعة في نقل البيانات، ما يسهم في تسهيل سير العمليات وتكامل الأنظمة داخل المؤسسات الحيوية. وتُعد الهيئة من خلال هذه المبادرة من الجهات الحكومية السبّاقة في المنطقة إلى استكشاف تطبيقات «الكم» في مجال النقل، باعتبارها من أحدث التطورات التي يمكن أن تحدث تأثيراً جوهرياً في مختلف المجالات بتوظيف خدمات مبتكرة تعتمد على مبادئ فيزياء الكم، كأحد أعقد وأدق فروع الفيزياء لتميزها بقدرات خارقة في مجالات الأمن والتحليل والمعالجة.

وذكرت الهيئة أن مبادرتها في تبني تقنيات الكم وإمكانية تطبيقها في قطاع النقل تتماشى مع توجهات حكومة دبي من خلال استشراف المستقبل وتبني حلول رقمية آمنة وفعالة لمواكبة التطورات على مستوى العالم، وتحقيق السبق في تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة البنية التحتية وأنظمة النقل.