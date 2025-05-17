خالد بن محمد وترامب يشهدان حوار الأعمال الإماراتي الأميركي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي الأميركي.

وتم خلال الحدث استعراض أوجه التعاون القائمة والمستقبلية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتقدّم المحرز ضمن إطار خطة استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة من خلال المؤسسات الاستثمارية الإماراتية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والتي تم الإعلان عنها في العاصمة الأميركية واشنطن في مارس من هذا العام.

وجرى عقد الحوار على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت أول من أمس واختتمها أمس، وفي إطار توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم منظومة الابتكار في كلا البلدين.

وتم الإعلان خلال حوار الأعمال عن مجموعة من الاتفاقيات بين المؤسسات من الجانبين في مجالات مختلفة شملت الطاقة والرعاية الصحية والطيران والصناعات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والترفيه والرياضة والسياحة.

ففي قطاع الطاقة، تم الإعلان عن اتفاقيات استراتيجية من المتوقع أن تسهم في تمكين تنفيذ استثمارات أميركية في مشاريع للطاقة في الإمارات بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

وشمل ذلك إعلان شركة «أدنوك» عن خطة تطوير مع شركة «إكسون موبيل» لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي، وخطة أخرى مع شركة «أوكسيدنتال» لاستكشاف سبل رفع الطاقة الإنتاجية لحقل شاه للغاز، ومنح امتياز جديد لاستكشاف الموارد النفطية غير التقليدية لشركة «إي.أو.جي ريسورسز» الأميركية إضافة إلى اتفاقية إطارية بين شركة «XRG» وشركة «1PointFive» التابعة لشركة «أوكسيدنتال»، بهدف دراسة تنفيذ استثمار كبير في مشروع منشأة تستخدم تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» في ولاية تكساس، كما اتفق الجانبان على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة في قطاع الطاقة بين البلدين.

وفي قطاع الطيران، أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تأكيد طلبية شراء 28 طائرة بوينغ 787 و777X، مزوّدة بمحركات جنرال إلكتريك، بهدف مواصلة توسيع أسطولها.

كما تم الإعلان عن تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة كوالكوم لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في أبوظبي، يركز على تطوير تقنيات الجيل القادم من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وحلول مراكز البيانات. ويُعد المركز الجديد في أبوظبي أحدث مراكز كوالكوم الهندسية العالمية وسيدعم المبادرات الاستراتيجية في الإمارة من خلال التعاون مع الشركات المحلية والعالمية التي تتخذ أبوظبي مقراً لها.

وسيعزّز المركز القدرات الهندسية العالمية لأبوظبي ودولة الإمارات، لتقديم منتجات وخدمات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتنقل الذكي إضافة إلى تعاون بين مجموعة e& وشركة كوالكوم لتسريع تطوير تقنيات الاتصال المتقدمة وشبكة الجيل الخامس وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في أبرز القطاعات الحكومية والصناعية.

كما أطلقت مجموعة e& مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» منصة سحابية في الإمارات لتسريع اعتماد الحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة.

وتمهد منصة الإطلاق السيادية، المدعومة من «أمازون ويب سيرفيسز»، والمقدمة من e&، والمعتمدة من قبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، الطريق لعصر جديد من تبني السحابة العامة في الإمارات.

كما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن التقدم في خططها لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1980، وتخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لاستثمار أربعة مليارات دولار في هذا المشروع.

وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس التوازن وشركة RTX أيضاً عن مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير إنتاج معدن الغاليوم في أبوظبي.

وفي قطاع الرعاية الصحية تم الإعلان عن تعاون للتركيز على التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي لتسريع وتيرة الابتكار العلمي في المجال الطبي والارتقاء بجودة الخدمات وعلاج المرضى، بما في ذلك تعاون بين شركة M42 وOracle Health لتعزيز نظم إدارة بيانات الرعاية الصحية وعلم الجينوم، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتسريع البحوث الطبية؛ وتعاون بين شركة G42 وOracle Health وCleveland Clinic، لإطلاق منصة عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم الرعاية.

وفي مجالات الرياضة والترفيه والسياحة، تم استعراض الشراكات بين الجانبين، بما في ذلك مشروع «عالم ديزني - أبوظبي»، واستضافة أبوظبي لبطولات منظمة القتال النهائي UFC ومباريات الدوري الأميركي لكرة السلة NBA، إضافة إلى مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي المخطط افتتاحه في أبوظبي.