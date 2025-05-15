%99 نسبة الشعور بالأمان ليلاً في عجمان

احتلت إمارة عجمان المرتبة الأولى في الشعور بالأمان خلال النهار بنسبة (100%) في 2024 بالتوازي مع العاصمة أبوظبي، وذلك وفق تقرير نتائج مسح جودة الحياة الأمنية الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، كما حققت 99% في المؤشر الوطني الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً بتحسن عن العام 2023 والذي كانت فيه النتيجة 98.5%، لتسهم بذلك في ترسيخ الشعور بالأمان في الدولة كوجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية..

وفي هذا الصدد أكد قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن ما تم تحقيقه في هذا المؤشر الوطني كان نتاجاً فعلياً للجهود الشرطية الرائدة في استثمار التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في منظومة المراقبة الأمنية الذكية (عجمان دار الأمان)، وتعزيز الأداء في اطلاق البوابات الذكية بالإضافة إلى الانتشار الأمني للدوريات، وتطوير أنظمة الاستجابة الفعالية والسريعة للحالات الطارئة، وتحسين أداء العمليات الشرطية في مراكز الشرطة الشاملة، بالإضافة إلى تبني واطلاق العديد من المبادرات الأمنية والمرورية ومبادرات دعم الجاهزية وسرعة الاستجابة، إضافة إلى دور إدارة حماية ووقاية المجتمع والشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي في التواصل الفعال والمستمر مع المجتمع بكافة شرائحه.

وأفاد قائد عام شرطة عجمان أن اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاتحادي الأعلى حاكم إمارة عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كانت الدافع والحافز لمنتسبي الشرطة لبذل مزيد من الجهود بهدف تعزيز الأمن والأمان في الإمارة والدولة، وكل ذلك ينعكس على دفع عجلة الاقتصاد الوطني والاسهام الفعال في تحقيق استراتيجية جودة الحياة والأولويات الوطنية لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، ورؤية عجمان 2030، ومئوية الإمارات 2071.

كما تقدم قائد عام الشرطة بجزيل الشكر والعرفان لجميع الضباط والموظفين العاملين في شرطة عجمان لجهودهم المتميزة في ترسيخ شعور المجتمع بالأمان والأمان.