منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات .. ويطلع على أحدث تقنيات الأمن السيبراني

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2025)، المعرض الأكبر في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة القادة والمبتكرين وصناع الرؤى العالميين بهدف استشراف المستقبل الرقمي، ويعقد تحت شعار "تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي" خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سموه، خلال جولته على أحدث ما توصلت إليه الشركات والمؤسسات المتخصصة في الأمن السيبراني من تقنيات متطورة، وحلول رقمية مبتكرة، حيث زار سموه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية الرائدة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا سموه أن معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال" منصة رائدة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن السيبراني واستشراف مستقبل تقني آمن؛ وقال سموه : فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يجمع العقول والخبرات من مختلف دول العالم لتطوير حلول تواكب تسارع الابتكار الرقمي وتعزز ثقة المجتمعات في العالم الرقمي.

وتوقف سموه، خلال الجولة التي رافقه خلالها معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، عند مركز دبي للأمن الإلكتروني الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات الإستراتيجية للأمن السيبراني في الإمارة، حيث استمع سموه إلى شرح عن مبادرات المركز الرئيسية، من بينها "تحدي دبي السيبراني" الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية، ويسعى إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية في التصدي للتهديدات السيبرانية من خلال سيناريوهات واقعية متقدمة، وذلك ضمن مساعي المركز الرامية إلى إعداد وصقل مهارات الأجيال الجديدة من خبراء الأمن السيبراني عبر مجموعة من التحديات التقنية والتدريب العملي في بيئة تنافسية.

كما زار سموه جناح "تحدي دبي السيبراني" وهو مبادرة مبتكرة تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة في الأمن الرقمي عبر مسابقات واختبارات تحاكي الهجمات الواقعية، كما حرص سموه على زيارة جناح مجلس الأمن السيبراني، الهيئة الاتحادية المعنية بوضع السياسات الوطنية في مجال الأمن الرقمي، وتعزيز الجاهزية السيبرانية على مستوى الدولة.

وشملت توقفات سموه في المعرض جناح شركة "اتصالات" التي تعرض أحدث حلولها في أمن الشبكات وحماية البنية التحتية الرقمية، وجناح شركة CPX & Partners : وهي شركة إماراتية تقدم خدمات واستشارات متقدمة في الأمن السيبراني، وتعمل على تطوير بنية تحتية سيبرانية مرنة لقطاعات حيوية في الدولة.

كما توقف سموه عند الجناح الألماني وجناح شركة مايكروسوفت الذي يقدم أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجالات الحوسبة السحابية، والتعلّم الآلي، والأمن السيبراني، وجناح شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني الذي يعرض حلولا أمنية متقدمة لمراكز البيانات والشبكات الذكية، كذلك توقف سموه عند أجنحة شركة "جوجل كلاود سيكيوريتي" التي تعرض أدواتها الذكية لحماية البيانات والبنية التحتية عبر منصات الحوسبة السحابية، كما توقف سموه عند جناح شركة "سيسكو" الأمريكية الرائدة عالمياً في شبكات الحماية السيبرانية وحلول الحوسبة الشبكية.

ويجمع المعرض والمؤتمر، في نسخته الـ 14 أكثر من 450 رئيس أمن معلومات و25.000 متخصص من 160 دولة، وأكثر من 750 علامة تجارية من عمالقة التكنولوجيا، إضافة إلى الشركات الناشئة المبتكرة على مستوى العالم، ويضم جناح الشركات الناشئة هذا العام أكبر عدد من المشاركين في تاريخه، مع مشاركة 125 شركة

ويعزز "جيسيك جلوبال 2025" من جديد مكانة دولة الإمارات كقوة رائدة في مجال الأمن السيبراني، ويعقد في وقت يُتوقع أن تصل فيه قيمة سوق الأمن السيبراني العالمي إلى 298.5 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً لتقرير صادر عن "ماركتس آند ماركتس"، ويتضمن الحدث الممتد لثلاثة أيام سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة، وعروض الابتكار المثيرة، والبرامج الجديدة التي تغطي أبرز التوجهات في صناعة الأمن السيبراني.

ومن بين أبرز الفعاليات الجديدة في المعرض هذا العام، "تحدي دبي السيبراني"، الذي ينظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويتضمن مسابقة "التقاط العلم" التي تتنافس فيها فرق من 25 جهة حكومية في دبي على مدار يومين، ضمن تحديات في أمن الويب والتحقيقات الرقمية.

وتتمحور أجندة مؤتمر "جيسيك جلوبال 2025" هذا العام حول الذكاء الاصطناعي، ومن خلال جلسات متخصصة مثل "تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة السيبرانية" و"الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي"، حيث يسلط المؤتمر الضوء على طبيعة الذكاء الاصطناعي ذات الحدين، حيث يستعرض كبار مسؤولي الأمن السيبراني كيفية استخدام تعلم الآلة في كشف التهديدات المتقدمة.

كما يتضمن البرنامج الضخم للمؤتمر أكثر من 300 ساعة من المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً من خلال موائد مستديرة، وجلسات نقاش، واجتماعات رفيعة المستوى.