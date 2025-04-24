100 مسؤول في ندوة «واقع السياسات العامة في الدولة»

نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.

وتأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفاعلية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية، وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع، واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في الإمارات ذات العلاقة بقطاعات التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.

وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية، هي: النسيج المجتمعي، والبحث والتطوير والابتكار، والمرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الهوية الوطنية.

واستعرضت الندوة توصيات دراسة أجريت بناءً على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة ونتائج تنفيذها، ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً، وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.