منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.

وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، راجياً الله المولى عزّ وجلّ أن ينعم عليهم بحياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.