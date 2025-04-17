"أوقاف دبي" تعزز ثقافة الوقف بمنتدى لطلبة مدارس البحث العلمي

نظمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي منتدى ثقافيا لعدد من طلبة مدارس البحث العلمي في إمارة دبي وذلك بهدف تعزيز مفاهيم البذل والعطاء الإنساني المستدام في أوساط الطلاب والطالبات وإداريي المدرسة.

حضر المنتدى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ونائبه سعادة خالد آل ثاني وعدد من رؤساء الوحدات التنظيمية قي المؤسسة إلى جانب عدد من موظفي المؤسسة.

وتضمن المنتدى زيارة عملية لعدد من إدارات المؤسسة شارك خلالها مدراء المكاتب التنظيمة بمجموعة من الرؤى والأفكار المبتكرة حول أهمية الوقف ودوره في تلبية الاحتياجات المجتمعية بما فيها التعليم كما استعرض المنتدى مجموعة من الأوقاف المبتكرة إضافة إلى تقديم لمحة تاريخية عن أهم الاوقاف في مختلف دول العالم.

وقدم عبدالله راشد السويدي من إدارة الوقف محاضرات تفاعلية عن الوقف ومفاهيم البذل والعطاء وسلط الضوء على المشروعات الوقفية المبتكرة وحضر المنتدى نحو 80 طالبا وطالبة وإداريا من مدارس البحث العلمي.

وأكد علي المطوع حرص المؤسسة على نشر ثقافة الوقف بين مختلف فئات المجتمع وتضع الطلبة ضمن مقدمة أولوياتها وأهداف خططها وبرامجها وذلك إيماناً منها بأهمية رفع المستوى المعرفي للطلبة بأهمية الوقف ودوره كركيزة أساسية في تلبية احتياجات وشرائح المجتمع المستحقة وترسيخ مبادئ التكافل الانساني وضرورة المساهمة بالعمل الإنساني لتعزيز جودة الحياة وإسعاد الفئات محدودة الدخل.

وأضاف المطوع أن المنتدى يُعد حلقة من سلسلة تثقيفية مهمة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع ودوره التاريخي في توفير حاجات الشعوب.

وأعربت سهيلة أحمد المري الطالبة في مدرسة البحث العلمي عن شكرها وتقديرها لـ "أوقاف دبي" على الاستقبال المتميز لطلاب وطالبات البحث العلمي من جانب المؤسسة الموقرة ودعت جميع الطلبة لزيارة المؤسسة والتعرف على برامجها الراقية التي أسس لها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله.

وقالت الطالبة المري إن الزيارة كانت تجربة رائعة ومفيدة حيث تعرفنا من خلال المنتدى على نماذج رائعة من أوقاف المحسنين في دولة الإمارات والتي كان لها الأثر الكبير في مجتمعنا معتبرة أن الزيارة قدمت للطلبة معرفة قيمة حول مفهوم الأوقاف وأشكاله وآثاره الجميلة.