حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة علي رضا الهاشمي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ، خديجة محمد حسن زوجة الدكتور علي رضا الهاشمي ووالدة كل من محمد وهيثم ووائل وأحمد علي الهاشمي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

وقدم سموهم صادق العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.