تمييز دبي تؤيد إدانة "نيشان" بسب "ياسمين عز" .. ومعاقبته بالغرامة

أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف بإدانة الإعلامي اللبناني نشان ديرارتنيان بتهمة السب علانية للإعلامية المصرية ياسمين عز، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهماً.

بدأت الواقعة حين كان مقرراً أن تجمع جلسة حوارية بين نيشان وياسمين ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، لكنها تأخرت عن الظهور في الوقت المحدد، فبادر الإعلامي اللبناني إلى السخرية والتهكم منها، مستحضراً عبارات متداولة لها وقائلاً، يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي".

وتصاعد الموقف بينهما إثر ذلك، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده، وتم تداول الدعوى أمام محاكم دبي، وصدر حكم أول درجة ضده بتاريخ 29 إبريل 2024 بمعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، عما أسند إليه من تهمة السب علانية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

ولم يرتض نيشان الحكم الابتدائي، فطعن ضده أمام محكمة الاستئناف، لكن رفضت المحكمة طعنه وقضت بتاريخ 3 سبتمبر الماضي بتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلق الحكمان الابتدائي والاستئنافي قبولاً كذلك منه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أسدلت الستار يوم 5 مارس الجاري على القضية مؤيدة إدانته ومعاقبته بالغرامة.

يذكر أن سجالاً استمر بين الطرفين لفترة عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، وحدث تصعيد قضائي لاحق في بلديهما حول الواقعة ذاتها.