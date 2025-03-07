منال بنت محمد: الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في التوازن بين الجنسين

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، ماضية في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين.

وقالت سموها: إننا في دولة الامارات نحتفي في كل يوم بإنجاز جديد للمرأة الإماراتية، وفي كل يوم تزداد مكتسباتها، بفضل الدعم والتشجيع المستمر الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة والرعاية المتواصلة التي توفرها لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "لجميع النساء والفتيات .. الحقوق والمساواة والتمكين"، تأكيداً من المجتمع الدولي على أهمية الدور المحوري للمرأة وتقديراً لعطائها ومساهمتها الفعالة في مختلف جوانب الحياة.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحاتها بهذه المناسبة : يتزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام مع (عام المجتمع) في دولة الإمارات، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر يساهم الجميع في تحقيقه، وقالت سموها: في الإمارات، تشكل المرأة نصف المجتمع وهي شريك أساسي فيما حققته الدولة من إنجازات خلال العقود الماضية، وعطاء المرأة يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التقدم والنمو والازدهار، نحو مستويات جديدة من الريادة في شتى القطاعات، مؤكدةً سموها أن دستور الدولة يضمن المساواة بين الجميع ويُعلِي من قدر المرأة ويكفل التوازن بين الجنسين، كما شهدت السنوات الخمس الماضية إصدار العديد من التشريعات وإطلاق الكثير من المبادرات التي ترسّخ حقوق المرأة في جميع المجالات، وتُعزز نهج التوازن بين الجنسين، ما جعل دولة الإمارات من التجارب العالمية المُلهمة في هذا المجال.

وأكدت سموها التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة ومواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مشيدةً في هذا الصدد بجهود وتعاون كافة الوزارات والجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك القطاع الخاص في الدولة ودعمهم لأهداف المجلس، التي تجسّد رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في كافة المجالات، ولفتت سموها أن رسالة المجلس وجهوده لا تهدف فقط إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، بل تسعى لتعزيزه إقليمياً وعالمياً في إطار النهج التشاركي لدولة الإمارات والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتسريع أهداف التنمية المستدامة، والتي يشكل تمكين المرأة والتأكيد على دورها المحوري مرتكزاً أساسياً لتحقيقها.