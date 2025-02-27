برعاية رئيس الدولة.. الإمارات تستضيف 20 عالما وتطلق جائزة "الإمارات الدولية للقرآن الكريم" في رمضان

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن استضافة نحو 20 عالما من مختلف الدول ضمن "برنامج ضيوف رئيس الدولة" خلال شهر رمضان لهذا العام، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

كما كشفت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بمقرها الرئيس في أبوظبي، بحضور المسؤولين في الهيئة ومندوبي الجهات والمؤسسات الإعلامية، عن إطلاق "جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم" في أبوظبي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، تشمل ثلاثة فروع، الأوائل الدوليين، والأوائل المواطنين، وشخصية الإمارات القرآنية، وتكرم نخبةً من الفائزين بالمركز الأول في المسابقات والجوائز القرآنية المنظمة على مستوى العالم عام 2024.

وفي بداية الإحاطة، هنأ الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الإمارات وقيادتها بمزيد من التقدم والازدهار، مترحما على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقادة المؤسسين "طيب الله ثراهم".

وأوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن البرنامج الرمضاني للعلماء الضيوف سيغطي كافة إمارات الدولة، ويشمل محاضرات وعظية، وأمسيات رمضانية، وندوات دينية، وفعاليات إنسانية، بالإضافة إلى برامج إعلامية متنوعة، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف "عام المجتمع"، من خلال تصميم قيم مجتمعية عبر برامج ومبادرات تشمل كافة شرائح المجتمع.

وقال الدرعي إن خطة الهيئة هذا العام قامت على خمسة محاور، أولها الجاهزية والاستعداد لتقديم أفضل الخدمات في المساجد وتمكينها من إداء رسالتها في المجتمع عبر مبادراتٍ عديدة، مشيرا إلى تنفيذ ما يزيد على 700 ألف درس وعظي فيها، وتخصيص عدد من خطب الجمعة تمهيداً للشهر الفضيل، وإطلاق الدورة الثانية من برنامج "مساجدنا حصن وإيمان" في شهر شعبان، وتم خلاله تنفيذ الآلاف من الدروس على مستوى مساجد الدولة عبر البرامج والإصدارات التي طبعتها الهيئة، منها " 15 محاضرة ضمن برنامج بالحكمة، و50570 درسا من إصدار الصيام قيمٌ وارتقاء، و40456 درسا من إصدار "القرآن هدى ونور"، و60684 درسا من إصدار "قيم المجتمع إرثٌ مستدام" وكذلك طباعة إصدار "الصيام جنة" و"أحكام التجويد تعلمٌ وإتقان".

وأوضح أن الهيئة قامت كذلك بتنفيذ برنامج علمي إثرائي للعاملين في المساجد من أجل رفدهم بالمعرفة الفقهية المتينة عن أحكام الصيام، كاشفا عن بعض المشاريع الخاصة بالمساجد هذا العام، ومنها "حملة نزرع مساجدنا" التي ما زالت مستمرة، وافتتاح 54 مسجداً في مختلف مناطق الدولة، وصيانة 152 مسجداً، وتطوير منصة البلاغات تحت مسمى "منصة حرزت".

وقال الدرعي إن من ضمن برامج الهيئة هذا العام "مجالسَ المبروكة" استلهاما من جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "ا?م الا?مارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم الأمومة والطفولة، وتوزيع "حقيبة رمضاني الأول" على طلاب المدارس وإقامة "مسابقة حفيت" بالتعاون مع وزارة التربية التعليم، والبرامج الإذاعية ومبادرة "محاريب الإمارات" التي تشمل (كرسي المحاريب، وأماسي المحاريب، وفوالة التراويح، وتراتيل المسيان)، و"ملتقى القيم المجتمعية في الآيات القرآنية" تحت شعار "قيمٌ مجتمعية، ورؤى حضارية"، و"مصحف الحناجر المواطنة" الذي سيبث من إذاعة القرآن الكريم انطلاقا من بداية شهر رمضان، وبرنامج "صوت الحناجر" وهو برنامجٌ مرئي على قناة الإمارات، فضلا عن قراءة 5 آلاف ختمة تهدى لروح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وفي إطار اهتمام الهيئة بتعزيز قطاع الوقف والزكاة، أكد معاليه أن الهيئة أنجزت مبادرات نوعية تخدم هذا القطاع، إذ حققت إيرادات قياسية خلال العام 2024 بلغت 419.9 مليون درهم شملت: إيرادات الزكاة 319.6 مليون درهم بزيادة بلغت31%، وإيرادات الوقف 100.3 مائة مليون درهم بزيادة بلغت 185%، لافتا إلى المبادرات الزكوية المتميزة لهذا العام ومنها إطلاق حملة الزكاة تحت شعار "من المجتمع إلى المجتمع"، وإطلاق شعار "وقف الإمارات"، وحملة "وقف الإمارات" ومؤتمر الوقف، وأمسية "عهد المويجعي" وندوات " أوقاف وألطاف".