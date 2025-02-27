بلدية دبي تُنظّم ملتقى الابتكار الأول وتحتفي بمجموعة من المشاريع والحلول المُبتَكَرة

نظّمت بلدية دبي "ملتقى الابتكار الأول"، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، بمشاركة واسعة من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والعلمية، وذلك للاحتفاء بأصحاب الأفكار الإبداعية من المبتكرين، واستعراض أبرز المشاريع والحلول المبتكَرة، بما يتماشى مع توجهاتها وحرصها على تعزيز ثقافة الابتكار، والاستثمار فيها لمواكبة المتغيرات والارتقاء بمختلف مجالات الحياة.

ويتكامل الملتقى مع مستهدفات شهر "الإمارات تبتكر" في الاحتفاء بالابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الأفكار والحلول المبتكرة، التي تسهم في التغيير الإيجابي لصناعة المستقبل، ودعم رؤى وتوجهات دولة الإمارات، لتكون من أكثر الدول ابتكاراً وتقدماً في العالم.

وقال مدير إدارة التميز والمعرفة في بلدية دبي بالإنابة، المهندس أحمد البدواوي: "نحتفي من خلال ملتقى الابتكار الأول لبلدية دبي بالمبدعين والمبتكرين، وأصحاب المواهب، والطاقات الشابة المبدعة الذين يُمثلون قيمة مضافة نلمس أثرها في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية الهامة، والتي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، ونثمن دورهم وإسهاماتهم الفكرية والعملية التي تعزز ممارسات الابتكار والإبداع والتميز. كما جاء الملتقى كفرصة لتكريم الشركاء الحكوميين والأكاديميين، وأصحاب قصص النجاح المبتكرة، وأصحاب الملكيات الفكرية الذين يسهمون في تعزيز ريادة دولة الإمارات في صدارة مؤشرات الابتكار العالمية".

- جلسات حوارية

وشهد الملتقى انعقاد جلسات حوارية ضمن أربعة محاور ركزت على دور استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار الحكومي، وأهمية التخطيط الحضري في عصر التحول الرقمي، والتوجهات المستقبلية في مجال الرقابة والتفتيش، وأحدث الممارسات والتقنيات الحديثة في تعزيز الرقابة، إضافةً إلى دور بلدية دبي في بناء مستقبل مستدام للإمارة، وذلك بمشاركة 16 متحدثاً من إداريي وموظفي بلدية دبي والشركاء والأكاديميين الجامعيين من القطاعين الحكومي والخاص.

- احتفال وتكريم

وخلال الملتقى، كرمت بلدية دبي جميع المشاركين من الجهات الأكاديمية والخاصة التي عرضت العديد من المشاريع المبتكرة من خلال 15 منصة عرض، وشركاء الملتقى، إضافةً إلى تكريم الفائزين بجائزة البحوث المؤسسية، وأصحاب الملكية الفكرية.

كما كرمت الفائزين بمسابقة الهاكاثون الأولى والتي هدفت إلى تطوير حلول مجتمعية مبتكرة، وتعزيز التعاون، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتمكين مختلف فئات المجتمع.

وضمت قائمة المشاريع الفائزة مشروع (DDD) لتحدي تطوير نظام رخصة البناء في دقيقة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، الذي يهدف إلى تقليل الوقت والمهام المرتبطة بنظام تصاريح البناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ومشروع (BLUESHIFT) لتحدي استخدامات المياه المعاد تدويرها الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي باستخدام إنترنت الأشياء، ومشروع (DigiDest) لتحدي كيفية تغيير سلوك المتعاملين لتبني القنوات الرقمية، الذي يهدف إلى تغيير سلوك العملاء لاستخدام المزيد من القنوات الذكية لخدمات إدارة العلامات التجارية من خلال زيادة الكفاءة، وخفض التكلفة، وتحسين الرضا.

إلى جانب ذلك، توّجَت بلدية دبي المشاريع الفائزة بجائزة جيو هب (GeoHub)، والتي نظمتها في إطار جهودها المستمرة لدعم طلاب الجامعات، وأصحاب الأفكار المبتكرة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الذين يدمجون تكنولوجيا وعلوم وبيانات نظم المعلومات الجغرافية في أبحاثهم ومشاريعهم العلمية.

ويُعدُّ شهر الإمارات للابتكار مساراً رائداً، يعكس آفاق ورؤى دولة الإمارات نحو تصميم المستقبل وصنعه، واهتمامها بدعم الأفكار الإبداعية والرائدة في مجال الابتكار، تعزيزاً لاقتصادها المعرفي، واستثمارها المستدام في الطاقات البشرية، وتسخير الموارد المتاحة لتأسيس مجتمع معرفي متقدم.