محمد بن راشد: برؤية أخي رئيس الدولة تعيش الإمارات عصرها الذهبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تعيش عصرها الذهبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله . وعبر سموه عن فخره بمشاركة الشركات الوطنية للصناعات العسكرية والدفاعية أحدث أنظمتها ضمن معرض الدفاع الدولي آيدكس بالعاصمة أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه على منصة "إكس": "أثناء زيارة معرض الدفاع الدولي آيدكس بالعاصمة أبوظبي والذي تستعرض فيه أكثر من 1500 شركة من 65 دولة أحدث التقنيات في مجالات الأنظمة العسكرية والدفاع الجوي والبري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها .. فخرنا كبير بمشاركة شركاتنا الوطنية للصناعات العسكرية والدفاعية أحدث أنظمتها ضمن المعرض .. حيث أطلقت شركة إيدج أكثر من 46 نظاماً جديداً خلال المعرض .. الشركة تضم أكثر من 14 ألف موظف .. وتنتشر عملياتها في 91 دولة حول العالم .. وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 5 مليار دولار .. وتصنف ضمن أكبر 25 شركة عسكرية عالمياً.

وأضاف سموه :"برؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله تعيش بلادنا عصرها الذهبي … تفوقنا هدفه الحفاظ على مكتسباتنا .. وتعزيز اقتصادنا .. وترسيخ ثروتنا المعرفية الوطنية في التخصصات التقنية المتقدمة."