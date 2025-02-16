رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية.

ونقل النائب الأول لرئيس الوزراء في روسيا الاتحادية إلى سموه تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم..كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والازدهار.

وبحث سموه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما .. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وعدد من المسؤولين.