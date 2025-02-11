حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات تمثل الفكر الإماراتي القائم على التعاون البناء مع الجميع

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كل على حده، رئيس جمهورية سيشيل وافل رامكالاوان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

كما التقى سموه روبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، الذي كانت له جلسة رئيسة تحدث خلالها عن أحدث التوجهات التكنولوجية وكيف أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم الذي نعرفه.

وأكد سموه أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة سنوية لحكومات العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية وقيادات الأعمال وصُناع المستقبل من أجل تبادل الأفكار والتجارب وترسيخ العلاقات والشراكات، لافتاً سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم، وتمثل الفكر الإماراتي القائم على التعاون البناء مع الجميع بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "ْإكس": "ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025، سعيد بلقاء ضيوف الإمارات رئيس سيشيل ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وبحثنا معهم العلاقات المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما التقيت خلال القمة بالرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبن لي، الذي كانت له جلسة رئيسة تحدث خلالها عن أحدث التوجهات التكنولوجية وكيف أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم الذي نعرفه".

وأضاف سموه: "القمة العالمية للحكومات تمثل منصة سنوية لحكومات العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية وقيادات الأعمال وصُناع المستقبل من أجل تبادل الأفكار والتجارب وترسيخ العلاقات والشراكات."

وتابع سموه: "القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم، وتمثل الفكر الإماراتي القائم على التعاون البناء مع الجميع بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع".