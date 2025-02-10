بلدية دبي تؤهل 30 من منتسبيها ضمن برنامج "تمكين القيادات"

أعلنت بلدية دبي تخريج 30 قياديا من مدراء الإدارات في الدفعتين الأولى والثانية من الدبلوم التنفيذي "تمكين القيادات" أحد البرامج التي نفذتها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وذلك لتأهيل وتطوير قياداتها وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية ورفع مستواها وفق أحدث التوجهات والأساليب الإدارية العالمية في مجال القيادة.

حضر حفل التخرج الذي نظم في برواز دبي مروان أحمد بن غليطه مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إضافةً إلى مسؤولين من القيادات التنفيذية والإدارية من الجهتين.

وقال مروان أحمد بن غليطه إن تطوير وتدريب الكوادر القيادية في بلدية دبي مسؤولية وأولوية لتمكين قادة المستقبل وتزويدهم بالمهارات القيادية التي تمكنهم من إدارة مهام العمل الحكومي بمرونة ووفق أحدث أسس وممارسات الإدارة والقيادة عالميا وبما يدعم التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ونهدف من دبلوم "تمكين القيادات" إلى تأهيل وإعداد قادة متميزين في العمل البلدي يفكرون بنهج ريادي ومبتكر ولديهم حس عال من المسؤولية والقدرة على التخطيط والقيادة الإستراتيجية لتطوير مسارات عمل بلدية دبي وإحداث أثر إيجابي يجعل من دبي مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجَودة للحياة".

من جهته أعرب علي بن سباع المري عن فخره بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تمكين القيادات بالتعاون مع بلدية دبي في إطار شراكة استراتيجية تعكس الالتزام بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهارات القوى العاملة وإعداد قادة المستقبل في الجهات الحكومية وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة ومواكبة المتغيرات المتسارعة وأخذ زمام المبادرة عبر تعزيز التعلم المستمر والابتكار من خلال برامج تدريبية نوعية ترسخ ثقافة الريادة والتميز بما يتماشى واستراتيجيات دولة الإمارات نحو تحقيق تميز الأداء الحكومي.