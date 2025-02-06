حمدان بن محمد يعتمد "منظومة حماية الطفل" و"سوبر بلوك" لتخصيص أحياء خالية من المركبات في دبي

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليِ عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي، "منظومة دبي لحماية الطفل" لتوفير بيئة متكاملة وخدمات شاملة لكل طفل في دبي، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى.

وكتب سموه عبر حسابه في منصة «إكس»:"ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، وتماشياً مع عام المجتمع وضمن"أجندة دبي الاجتماعية 33"، اعتمدنا "منظومة دبي لحماية الطفل" بهدف توفير بيئة متكاملة وخدمات شاملة لكل طفل في دبي".

وتابع سموه:"كما اعتمدنا سياسة صندوق التنمية المجتمعية' لتوسيع قاعدة المستفيدين في مجالات التمكين المالي، واعتمدنا مشروع فرز الوحدات العقارية في مناطق تملّك المواطنين لتمكين الملّاك من فرز الوحدات السكنية في المبنى الواحد".

وأضاف سموه:"واعتمدنا خلال الاجتماع مبادرة "سوبر بلوك"، لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي لتعزيز البنية التحتية للمشاة وسنبدأ تنفيذ المشروع في 4 مناطق تجريبية... كما اعتمدنا مبادرة "القنوات الرقمية المشتركة" لتقديم خدمات الإمارة في منصات موحدة وتخصصية تشمل: منصة "دبي الآن" للأفراد، ومنصة "استثمر في دبي" للأعمال، ومنصة "زوروا دبي" للسياحة، ووجهنا بتحويل جميع الخدمات في حكومة دبي إلى رقمية بنسبة 100% بحلول 2027".

وتابع: "تواصل دبي إرساء معايير عالمية جديدة في رعاية المجتمع والأسرة وتطوير البنية التحتية والرقمية من خلال خدمات استباقية ومبادرات نوعية تستشرف تطلعات وطموحات أهل دبي".