100 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة منذ بداية الهدنة

عبرت خمس قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة، هذا الأسبوع، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وتتألف القوافل من 100 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1442 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، وطرود الإغاثة، وخيم الإيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية الموجود في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

ويحرص الفريق على متابعة التفاصيل الميدانية كافة لضمان سرعة وكفاءة توزيع المساعدات على الأشقاء الفلسطينيين.

وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في عملية «الفارس الشهم 3»، سلطان الكعبي، إن «وقوف فرق العمل الإنساني للإشراف على دخول هذه المواد داخل القطاع يأتي لضمان وصولها لأكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع».

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31 ألفاً و26 طناً، ما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.