مبادرة لتصنيف الشركات الموثوقة في الذكاء الاصطناعي بدبي

تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، أمس، إطلاق مبادرة جديدة لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي، بما يسهم في توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية، والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وتشمل المبادرة نظاماً لتصنيف واعتماد الشركات الخاصة العاملة في مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للجهات الحكومية والخاصة الوصول إلى خدمات هذه الشركات الموثوقة بشكل آمن وفعّال، بما يسهم أيضاً في تخفيف الكُلفة والإجراءات، تماشياً مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وتهدف مبادرة «Dubai AI Seal»، الأولى من نوعها، إلى تأسيس شبكة من الشركات الموثوقة والمتخصصة بتطوير الخدمات التقنية المتقدمة في دبي، بما يسهم في توفير خيارات آمنة تتعامل معها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتنفيذ مشاريعها ومبادراتها المرتكزة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وستحصل الشركات المشاركة على شارة اعتماد «Dubai AI Seal» برقم تسلسلي وتصنيف رئيس خاص بها، وستكون مطلوبة في الفترة المقبلة، ليتم اختيارها للعمل في المشاريع الوطنية والتكنولوجية في دبي.

ويمكن لهذه الشركات استخدام شارة الاعتماد في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.

وتتيح المبادرة أيضاً فرصة التقدم بشكل مجاني للشركات التكنولوجية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي، وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، خلفان جمعة بلهول، أنه سيتم تقييم طلبات المشاركة والتحقق من صحتها لتصنيفها ضمن ستة تصنيفات رئيسة، بناء على نوعية أنشطتها وخدماتها، وعدد موظفيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونوعية شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: «ستشكل هذه المبادرة بوابة لمزيد من الشراكات المؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة تستفيد من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وتوظف تطبيقاته لخدمة الاقتصاد والمجتمع، وتصميم المستقبل الذي نطمح إليه في دبي والعالم».

وتهدف مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي «Dubai AI Seal» إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في دبي، وتعزيز الثقة بالشركات العاملة في هذا المجال، من خلال توفير مصدر موثوق يمكن الوصول إليه بسهولة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات التي تقدمها الشركات المشاركة، بما يسهم أيضاً في توفير الكثير من الوقت والكُلفة والموارد اللازمة للتعامل مع موفري خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد هذه المبادرة أهمية دور قطاع الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية جديدة للمواهب الواعدة والمتخصصة في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز مستويات الصدقية والموثوقية بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية، بما ينعكس إيجاباً على ريادة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، يهدف إلى دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال، استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات المحورية.

ويدعم المركز تطوير التشريعات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستقطاب أفضل الحلول العالمية، ودعم المواهب الوطنية والواعدة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في رفع جودة الخدمات والحياة لسكان دبي.