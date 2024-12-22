3 قوافل مساعدات إماراتية تصل إلى قطاع غزة الأسبوع الجاري

عبرت ثلاث قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة، هذا الأسبوع، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، وضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وتتألف القوافل من 30 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 495.1 طناً من المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الغذائية، وكسوة الشتاء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، إلى 144 قافلة تألفت من 1273 شاحنة.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، أكثر من 28002.5 طن، أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.