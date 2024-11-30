منصور بن محمد: يوم الشهيد يمثّل وقفة إجلال لتضحيات أبطال الوطن

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن يوم الشهيد يمثّل وقفة إجلال وعرفان لما قدّمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات غالية.

وقال سموه: «نُحيي ذكرى شهداء قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع، ممن ارتقوا في ميادين العزة والشرف، مجسّدين أسمى معاني التضحية والوفاء، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم».

وقال سموه إنه في يوم الشهيد، يلتفّ شعب الإمارات حول قيادته، مستحضرين تضحيات غالية قدّمها أصحابها بكل رضا وانتماء، لترسيخ مقومات كرامة دولة أبيّة تأسست على قيم السلام، ونصرة الحق والعدل، وإغاثة الملهوف.

وأوضح سموه، أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مسيرة النماء والبناء والتطوير، تبقى تضحيات شهداء الوطن الأبرار ماثلة أمام أبناء هذا الوطن الأبيّ، تحفزهم على مزيد من العمل والبذل والعطاء ضمن مختلف القطاعات والميادين.