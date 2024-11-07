بعد إقرار الاختبار الجيني.. 3 فحوصات طبية إلزامية للمقبلين على الزواج

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة إلزام المقبلين على الزواج باتوا ملزمين بإجراء ثلاثة فحوصات طبية، تشمل فحص الأمراض المعدية والمنقولة عبر العلاقة الزوجية، وفحص أمراض الدم الوراثية والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى الفحص الجيني للتحقق من التوافق الجيني بين الأزواج، ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرتهم بناءً على نتائجهم الجينية، وحدد 22 مركزاً ومستشفى لإجراء الفحص الجيني "6 مراكز في أبوظبي و10 في العين و6 في منطقة الظفرة" وذلك للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهم مستقبلاً، وقد تسبب أمراضاً يمكن الوقاية منها.

وتفصيلاً، يُعد الاختبار الجيني تدبير وقائي يحمي أفراد المجتمع من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال تحديد بعض الجينات المتوارثة المسببة للأمراض واحتساب فرص انتقالها للأبناء مستقبلاً وتقديم الحلول المناسبة والمتوفرة عند الرغبة في الاستمرار في الزواج والإنجاب، حيث تُحد فحوصات ما قبل الزواج من تعرض الأبناء للتشوهات الخلقية ويمكن أن تحميهم من الأمراض الوراثية.

وأكد المركز "على موقعه الرسمي"، أن الخضوع للاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج، يتيح للمقبلين على الزواج الحصول على 6 خدمات طبية تشمل مراجعة التاريخ الطبي والعائلي بما فيها الامراض الجينية الأكثر شيوعاً، وتحاليل الدم الضرورية، وفحص جيني شامل لأكثر الطفرات الجينية شيوعاً، والتنسيق للحصول على استشارات متخصصة حسب الضرورة للأمراض الجينية التي يمكن أن تنتقل من الزوجين للأجيال القادمة، وبحث ومناقشة مخاوف الأزواج والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بنتائج فحوصات ما قبل الزواج، بالإضافة إلى توفير التثقيف والإرشاد الصحي حول الحمل الصحي واستشارات ما قبل الولادة.

وأشار إلى أن فحوصات ما قبل الزواج باتت تغطي منذ الأول من أكتوبر الجاريـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 مرضاً وراثياً منها الإعاقات المعرفية أو الحركية، والصمم، وفقدان البصر المبكر، ونقص المناعة، والتشوهات الخلقية، وفحص الأمراض المعدية، لافتاً إلى أن إجراءً الاختبار الجيني يعد في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.

وشملت مراكز أبوظبي، بني ياس الصحي، ومدينة خليفة الصحي، والشامخة الصحي، والمقطع الصحي، والبطين، ومركز الباهية الصحي، فيما شملت مراكز مدينة العين، مركز المويجعي الصحي، والمقام الصحي، وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ونعمة، والهير الصحي، والقوع الصحي، ومزيد الصحي، واليحر الصحي، وسويحان الصحي، بالإضافة إلى مركز الهيلي الصحي، وفي منطقة الظفرة مركز الظفرة لطب الأسرة، ومستشفى غياثي، ومستشفى المرفأ، ومستشفى السلع، ومستشفى دلما، بالإضافة إلى مستشفى ليوا.

ودعا المقبلين على الزواج في المستقبل القريب مراعاة أن الفترة اللازمة لصدور نتائج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج تستغرق ما يصل 14 يوماً. ويضمن ذلك توفر الوقت الكافي للحصول على النتائج واتخاذ قرارات واعية لصحة مستقبل أسرهم مبكراً. ويتم تقديم الفحوصات الجينية لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي.

وشدد المركز، على مواصلة دائرة الصحة في أبوظبي الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة المتطورة للرعاية الصحية لتسخير إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي، وترجمة البيانات الجينية المتقدمة التي يوفرها للتنبؤ بالحالات الصحية بين الأفراد والمقبلين على الزواج، والمضي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.