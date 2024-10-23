محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد عزّزت مكانتها بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات عزّزت مكانتها كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية، من خلال شراكة قوية وفعّالة بين القطاعين العام والخاص، ما أسهم في جعل الدولة نموذجاً عالمياً للتطور والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز ريادتها في كل المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته المستقبلية التي تضع في مقدمة أولوياتها سعادة الإنسان، وترسيخ أسس الابتكار والإبداع والازدهار، وفق منظومة عمل شاملة تواكب التغيرات، وترصد أفضل الظروف لدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وشدّد سموه على أهمية تضافر جهود كل شرائح المجتمع، لدفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز ريادة الدولة في المجالات كافة. وأشار سموه إلى أن الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.

وقال سموه: «نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية.. نتابع جهود فرق العمل في تحقيق مستهدفات طموحة أدرجناها في أجندة دبي الاقتصادية D33.. وبتحقيقها، إن شاء الله، سنكون بين أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم.. العمل لن يتوقف على تطوير بيئة عمل تنافسية وجاذبة، وتعزيز الشفافية لتسهيل الأعمال، وجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين».

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، أمس، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

وقال سموه خلال اللقاء، إن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسية قطاع الأعمال في الإمارة، ليصبح الأسرع نمواً والأكثر جاذبية.

وأوضح سموه أن دبي تسعى دائماً لتكون نموذجاً فريداً لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالمياً وإقليمياً، ولاعباً مهماً في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكداً سموه أن دور الاقتصاد الرقمي محوري في ترسيخ تنافسية قطاعاتنا المختلفة على المستوى العالمي، بتبني أحدث التقنيات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وخلال اللقاء حرص سموه على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.

وعلى هامش اللقاء، استمع سموه إلى محاضرة من وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بعنوان «ازرع الإمارات.. امتداد لإرث زايد»، سلطت فيها الضوء على البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يمثل امتداداً لإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهو القائل «أعطوني زراعة.. أضمن لكم حضارة».

وقالت: «نمضي في تحقيق أهداف البرنامج، ونضع نصب أعيننا وعلى رأس أولوياتنا دعم المزارعين المواطنين، لما يمثلونه من ركيزة رئيسة لترسيخ قطاع زراعي واعد قادر على تلبية الطلب على الغذاء في الدولة، وتعزيز مسيرتنا نحو مستقبل آمن غذائياً لنا وللأجيال، ليصبح البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) استمراراً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة».

وأشارت آمنة بنت عبدالله الضحاك، إلى أن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» يأتي كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وأكدت آمنة بنت عبدالله الضحاك أن برنامج «ازرع الإمارات» هو خطوة فريدة لحشد الجهود الوطنية، وتجمع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وكل أفراد المجتمع، في حراك وطني استثنائي، يهدف إلى وضع الزراعة ضمن أهم أولويات الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

من جانبهم، أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل حافزاً قوياً لتعزيز ريادة دبي في القطاعات كافة، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود، كنموذج تنموي فريد اعتمد في جانب كبير منه على الشراكة المتينة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة.

نائب رئيس الدولة:

. نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية.

. دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم.