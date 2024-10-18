«دبي للأمن الإلكتروني» يعرض 3 مبادرات نوعية

استعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، ثلاث مبادرات نوعية، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة دبي، في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024».

ويأتي استعراض هذه المبادرات، في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، والقدرة على التصدي للتحديات الرقمية، وحماية أنظمة المعلومات وشبكة الاتصالات الحكومية في إمارة دبي، من خلال إطلاق الحلول والخدمات المبتكرة التي تواكب تطلعات إمارة دبي، نحو رقمنة الحياة في الإمارة. وشملت المبادرات الثلاث، أداة (ACTIVE DIRECTORY ANALYZER)، الأحدث ضمن منظومة خدماته ومنصاته الرقمية، إلى جانب «مؤشر دبي للأمن الإلكتروني» ونظام «المها»، حيث تم استعراضها بحضور عدد من مسؤولي المركز، ونخبة من الشخصيات الحكومية البارزة.

ويُعدُّ نظام (ACTIVE DIRECTORY ANALYZER)، بمثابة أداة لرصد التنبيهات الأمنية والتدقيق على السجلات الخاصة بصلاحيات دخول المستخدمين، عبر تنظيم معلومات المستخدم والموارد ومتابعة أنشطة الشبكة، ووضع علامة على أي وصول غير عادي أو غير مصرح به، وتسليط الضوء على التهديدات المحتملة، كما يتتبع مواقع تسجيل الدخول وأنماط الاستخدام، ما يقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي، ويضمن الامتثال للأنظمة والسياسات الحكومية، حيث جرى نشر النظام حتى الآن من قبل 30 جهة حكومية على مستوى إمارة دبي.

ويُعدُّ «مؤشر دبي للأمن الإلكتروني» بمثابة أداة تقييم شاملة، تُستخدم لتحسين مستويات الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، وتمكين هذه المؤسسات من الحصول على تقارير مفصلة حول أدائها في هذا المجال، ومقارنة نتائجها مع المؤسسات الأخرى، لتحفيز تحسين إجراءات الحماية الرقمية، ويتضمن خدمات، منها أنظمة «طارش» و«الكاشف» و«ترس» و(CSOC)، التي تم تصميمها جميعاً من قبل فريق من الكفاءات الإماراتية، لدعم المؤسسات الحكومية في تعزيز قوة ومرونة أمنها السيبراني.

وتم تصميم نظام «المها» لرصد الأصول الرقمية الحكومية، وتحديد الثغرات الأمنية المحتملة، سواء كانت مستضافة في داخل الدولة أو خارجها.

ويصنف هذا النظام مستوى خطورة الثغرات المحتملة بدقة عالية، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها، ما يسهم في تعزيز أمن الأصول الرقمية للإمارة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، حرص المركز على المشاركة سنوياً في معرض جيتكس، باعتباره منصة وطنية وعالمية مثالية، لعرض أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.