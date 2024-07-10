زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب إفريقيا

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



وذكر مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي، أن مركز الزلزال وقع على بعد 2.1 ألف كيلومتر جنوب شرق مدينة أرنيستون الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1200 نسمة.



ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية إثر وقوع الزلزال حتى الآن.