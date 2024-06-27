الإمارات تقدم 28 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان

قدمت دولة الإمارات 20 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وثمانية ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، لمعالجة ودعم الجهود الإنسانية في السودان ومواطنيها اللاجئين في الدول المجاورة.

وتفصيلاً، أبرمت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، اتفاقية تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أميركي، لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة. ويهدف التمويل إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين.

وقع الاتفاقية، من جانب الإمارات مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، مارك مانلي، بحضور لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وذلك في مقر المفوضية في جنيف، وستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان.

وقالت لانا زكي نسيبة: «إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتُعدُّ هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معاً يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجاً. ولاتزال دولة الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة».

من جهته، قال فيليبو غراندي: «يعاني شعب السودان من العواقب المروعة لهذه الحرب الوحشية، وبات يحتاج إلى دعم عاجل. إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان الذين أُجبروا على اللجوء والنزوح».

وفي سياق متصل، خصصت دولة الإمارات 8 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية، في إطار التعاون الكبير الذي يهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

وستمول الاتفاقية، التي تم توقيعها في المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، المبادرات الصحية المهمة في السودان، التي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات، سلطان الشامسي، وعن منظمة الصحة العالمية، المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بحضور لانا زكي نسيبة، وذلك في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وتُعدُّ المساهمة جزءاً من التزام دولة الإمارات الأوسع تجاه الإغاثة الإنسانية العالمية التي تدعم جهود منظمة الصحة العالمية في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتستهدف المخصصات على وجه التحديد البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.

وقالت لانا زكي نسيبة: «إن العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في السودان ينقذ الأرواح كل يوم، ونعتقد أنه من الضروري دعم هذه المهمة المستمرة. تتمتع دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية بشراكة طويلة الأمد، ما أفاد الشعوب في حالات الأزمات في جميع أنحاء المنطقة. نحن ملتزمون بالتضامن مع الشعب السوداني الشقيق».

من جهته، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «بدعم من الشركاء والجهات المانحة، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. نشكر دولة الإمارات على هذا التعهد السخي. يجب أن نعمل معاً لحماية حياة الأشخاص الأكثر احتياجاً».

وتُعدُّ مساهمة دولة الإمارات لمنظمة الصحة العالمية جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ويمثل هذا التمويل جزءاً كبيراً من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في «المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة» والبالغ 100 مليون دولار.

وبهذا الدعم يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات الـ10 الماضية إلى أكثر من 3.5 مليارات دولار.

. المساهمة ترفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات الـ10 الماضية إلى أكثر من 3.5 مليارات دولار.