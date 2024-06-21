محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة "مركز الإمارات العالمي للاعتماد"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (40) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضويّة كل من الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، نائباً للرئيس، وعبدالله سلطـان الشامسي، والدكتورة فرح علي الزرعوني، والدكتورة وفاء جابر ناصر والدكتور مروان محمد الملا، وأحمد الروم المهيـري، ومنى عبدالله الطويل الشحي إضافة إلى المُدير التنفيذي للمركز .



ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره.