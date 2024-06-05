محمد بن زايد: في "اليوم العالمي للبيئة" نجدد التأكيد أن حماية كوكب الأرض مسؤولية جماعية في المجتمعات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، سعدت بلقاء مجموعة من الشباب ورواد الأعمال والقادة في مجال البيئة الذين قدموا مبادرات وأفكار رائدة تتسق مع نهج دولة الإمارات في دعم الاستدامة من خلال الابتكار. وفي "اليوم العالمي للبيئة" نجدد التأكيد أن حماية كوكب الأرض مسؤولية جماعية في المجتمعات وعلى المستوى العالمي، وسوف تواصل دولة الإمارات التعاون والمشاركة مع جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل لشعوب العالم كافة.