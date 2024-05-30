إطلاق النسخة الثانية من منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النسخة الثانية من منصة «جاهز»، المبادرة الوطنية الأكبر والأشمل لمهارات المستقبل في دولة الإمارات، ضمن فعاليات ملتقى «جاهزية المواهب الحكومية للمستقبل»، بمشاركة مديري عموم وقيادات وموظفين من 48 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وبحضور 18 من الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة.

وتمثل النسخة الثانية من منصة «جاهز» محطة حكومية مهمة لتعزيز جاهزية الجهات وكوادرها للمستقبل، حيث تقدم تجارب رقمية تفاعلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية وتطلعات الموظفين. وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي شخصي يتماشى مع مسار كل موظف، وتشمل مجموعة واسعة من المهارات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة المشروعات وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات تخصصية في مجالات الموارد البشرية والأمن السيبراني.

كما تتيح منصة «جاهز» في هذه النسخة للجهات الحكومية إضافة أي مهارات أو توجهات وطنية ذات أولوية وإمكانية إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بسهولة وسرعة، ما يضمن مواكبة أحدث التطورات بكفاءة.

ولتحقيق ذلك، وسعت «جاهز» شبكة شركائها الاستراتيجيين لتشمل خبراء محليين وعالميين، لضمان توفير محتوى تعليمي عملي ومبتكر ومتجدد، ويجري العمل على تطوير تطبيق «جاهز» الذكي للأجهزة المحمولة بهدف تعزيز تجربة الموظفين، ودعم قدرتهم على تطوير المهارات في أي وقت ومن أي مكان.

وشهد الملتقى تكريم 39 فائزاً في «سباق الجاهزية للمستقبل» من الموظفين الأكثر تفاعلاً ومشاركة في تطوير مهارات المستقبل على منصة «جاهز»، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة في سرعة اكتساب مهارات المستقبل وتطويرها.

كما تم تكريم ست جهات حكومية اتحادية لفوزها بالمراتب الأولى في السباق، حيث حقق موظفو هذه الجهات أعلى نسب الإنجاز في اكتساب مهارات الجاهزية للمستقبل على مستوى الجهات الاتحادية، شملت الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الثقافة عن فوزهما في فئة مهارة تسريع الإنجاز، والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن فئة مهارة الاقتصاد الجديدة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المالية عن فئة مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، إن جوهر مبادرة «جاهز» هو الاستثمار في الإنسان، ومنحه المهارات لتمكينه من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية بشكل فاعل.

وأضافت أن منصة «جاهز» حققت أكثر من مليون ساعة لتعزيز مهارات المستقبل، أنجزها أكثر من 53 ألف مستخدم على المنصة حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، مرسخة بذلك أساسات قوية لمستقبل المبادرة وخطط تطويرها وتوسّعها. ورؤيتنا لمستقبل المنصة هي أن تصبح المحطة الأولى والرائدة لاكتساب مهارات المستقبل في دولة الإمارات.

. «المنصة» حققت مليون ساعة لتعزيز مهارات المستقبل أنجزها 53 ألف مستخدم حصلوا على 800 ألف شارة تدريبية.