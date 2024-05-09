لجنة في الوطني الاتحادي تناقش موضوعين بشأن التعليم التقني وتعزيز دور الإعلام الحكومي

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوعي سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، وفي شأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقريري الموضوعين والدراسات والأوراق البحثية ذات الصلة، والاتفاق على الجهات التي سيتم دعوتها لبحث الموضوعين وإعداد التقرير النهائي.

وتناقش اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية وفق محوري، التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.