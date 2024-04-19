رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..اتصاليين هاتفيين من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.. أعربا خلالهما عن تمنياتهما السلامة لدولة الإمارات وشعبها إثر الظروف المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.



وعبر جلالته ورئيس الوزراء الباكستاني عن تمنياتهما الخالصة أن يحفظ الله تعالى دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الخير والرخاء.



من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني.. وأعرب عن تقديره لما أظهراه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها.. مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع الأردن وباكستان.