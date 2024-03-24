الإمارات تؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني

أكدت دولة الإمارات، التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها والتزامها الثابت تجاه دعم سكان قطاع غزة، خلال هذه الأوقات الصعبة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في المؤتمر الوزاري بشأن الممر البحري الإنساني لقطاع غزة الذي عُقد في قبرص، بحضور وزير خارجية قبرص، الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وقالت الهاشمي، إن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وستظل ملتزمة بالعمل مع كل الأطراف الدولية المعنية لإيصال الدعم الإغاثي إلى المدنيين المتضررين في غزة، عبر مختلف الوسائل ومن ضمنها تفعيل الممر البحري، الذي يعد شريان حياة لشعب غزة، لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، خصوصاً في مناطق شمال غزة، وليكون معبراً رديفاً للمعابر البرية الموجودة.

وأضافت الهاشمي أن دولة الإمارات حققت سابقة تاريخية بإرسال أول سفينة تحمل 200 طن من المساعدات الغذائية، بالتعاون مع منظمة «وورلد سنترال كيتشن» إلى شمال غزة، وستواصل العمل على تعزيز هذه الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات بطريقة فعالة وعادلة.

وأوضحت أن حل هذه الأزمة يتطلب وقفاً طويل الأمد لإطلاق النار، وخطة ملموسة لاستئناف الحوار السياسي، وتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

يذكر أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، مستمرة في جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية ومن ضمنها عملية «الفارس الشهم 3»، إذ قدمت ما يتجاوز 25 ألف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية، عبر تسيير ثلاث بواخر و216 طائرة، وتحريك نحو 1000 شاحنة.

كما اشتملت على إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في مدينة العريش المصرية، واستقبال مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفيات الدولة، بناء على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، لعلاج 1000 طفل مصاب من أبناء قطاع غزة، و1000 من مرضى السرطان، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب، عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يومياً.