لجنة بـ "الوطني" تنتهي من إعداد تقرير حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

انتهت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم (الخميس) برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، من إعداد تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

تناقش اللجنة الموضوع وفق محاور عدة هي توفر البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.