الإمارات ترسل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة تحمل على متنها 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية، تشمل أكثر من 360 من المولدات الكهربائية الشخصية و5000 كمبيوتر تعليمي محمول، وملابس شتوية وبطانيات ودفايات ومستلزمات طبية، لمساعدة المتضررين في أوكرانيا، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للإسهام في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية، وسيتم إرسال المساعدات عبر بولندا ليتم نقلها بعد ذلك إلى الأراضي الأوكرانية.

وقالت رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مريم بنت محمد المهيري: «تأتي المساعدات المرسلة إلى جمهورية أوكرانيا، في إطار حرص دولة الإمارات على تقديم يد العون للشعب الأوكراني، ودعمه بكل المستلزمات. ونأمل أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة قطاع كبير من الأوكرانيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لاسيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية».

من جهته، أشار مساعد وزير الخارجية للتنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، إلى أن طائرة المساعدات، تضمنت العديد من الإمدادات الإغاثية، خاصة مولدات الطاقة والبطانيات والملابس الشتوية لمساعدة المتضررين في أوكرانيا على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، وكذلك توفير الموارد والمستلزمات الطبية والتعليمية لدعم القطاعين الطبي والتعليمي هناك.

وأكد حرص دولة الإمارات ضمن النهج الإنساني الراسخ لقيادتها الرشيدة على بذل كل الجهود لتوفير الاحتياجات الضرورية لكل شعوب العالم وقت الأزمات الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً من النساء والأطفال وكبار السن.