«الجيوتكنولوجيا والسياسات» يناقش علاقة المناخ بالاستخدام التجاري للفضاء

يجمع منتدى «الجيوتكنولوجيا والسياسات»، الذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، قادة قطاع الفضاء والجيوتكنولوجيا، لاستشراف وبحث العلاقة المتنامية بين المناخ والبيانات والاستخدام التجاري للفضاء. ويشارك في المنتدى الذي ينظم ضمن فعاليات القمة، صناع قرار وقادة فكر وقادة حكوميون. ويقدم المنتدى سلسلة من الحوارات التي يتم تنظيمها بالشراكة بين المجلس الأطلسي ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، ويتضمن ثلاثة حوارات رئيسة، إضافة إلى جلسات مغلقة تتناول العلاقة المتنامية بين المناخ والبيانات والاستخدام التجاري للفضاء وإجابات للتساؤلات المتعلقة بهذه الموضوعات.

وتتناول الجلسات الشاملة للمنتدى موضوعات مهمة مثل استخدام مدار القمر للأغراض التجارية بين مختلف الدول والشركات الخاصة المتخصصة في مجال الفضاء، بما في ذلك الاستكشاف العلمي للقمر وإرسال مهمات فضائية إلى القمر لنقل البشر.

ويستعرض منتدى «الجيوتكنولوجيا والسياسات» أيضاً أهمية الاستخدامات التجارية للفضاء في دعم أهداف المناخ وتعزيز قدرة عمليات رصد مناخ الأرض من الفضاء، الأمر الذي يسهم في فهم التحديات المناخية التي تواجه الأرض ورصد وتقديم حلول لها.