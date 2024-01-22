"أمنية" تُسعد قلب سيفان بزيارة لندن ورؤية عائلته بعد فترة غياب طويلة

أنارت مؤسسة "تحقيق أمنية" قلب الطفل سيفان (16 عاماً) بالفرح والسعادة بعد تحقيق أمنيته في زيارة العاصمة البريطانية لندن والأستمتاع برؤية افراد عائلته بعد فترة غياب طويلة.

وكانت سيارة خاصّة بانتظار سيفان مع عائلته لاصطحابهم إلى الفندق، وظلّت تحت تصرفهم طوال فترة إقامتهم، وخلال زياراتهم لأهم المواقع السياحية في لندن مثل حديقة ووبورن سفاري، قصر باكنغهام، عين لندن وبيج بن والعديد من الأماكن الشهيرة.

وأوضح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "أحلام الأطفال المرضى تُشكّل الضوء الذي يُنير عقولهم ويُساعدهم في الإبحار بعيداً عن واقع المرض ومسيرة العلاج المُضنية. ويُسعدنا أن نتمكّن بمساهمة سخية من أهل الخير والأيادي البيضاء في الإمارات، تحقيق أمنية الطفل سيفان في زيارة لندن".

وأضاف: "تتوجّه المؤسسة بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساهم معنا بإضاءة شمعة الأمل والتفاؤل في قلب أحد أبنائنا. إن تحقيق الأمنيات وإسعاد قلوب الأطفال المُصابين بأمراض مستعصية هدفنا ورسالتنا التي سنواصل تنفيذها بدعم أهل الخير والعطاء من أفراد مجتمع الإمارات، آملين أن نتمكّن معاً من استدامة السعادة في قلوب الجميع".