مذكرة تفاهم بين شرطة دبي و«فيزا» لمكافحة الجرائم المالية

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي و«فيزا إنترناشونال سرفيس اسوسيشن»، VISA، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وبناء شراكة مُتقدمة مع البنوك والمؤسسات المالية لتبادل المعلومات والمساهمة في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة.

ومثّل شرطة دبي في حفل توقيع الاتفاقية، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء أحمد محمد رفيع، ومدير الإدارة العامة للمالية، اللواء سيف بن عابد، فيما ترأست وفد VISA المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات VISA في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر، بحضور مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Visa، تشارلز لوبو، ونائب الرئيس والمدير العام لدى Visa في الإمارات العربية المتحدة، سليمة جوتيفا، ومدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيل فيرنانديز، وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين.

ووقّع مذكرة التفاهم، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري؛ ومن طرف VISA مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، تشارلز لوبو.

وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المُتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية والأساليب الإجرامية الجديدة، والتبادل المشترك للمعرفة والخبرات في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية لرفع كفاءة ووعي الكادر البشري لكلا الطرفين، والمساهمة المُشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة للجرائم الاقتصادية. كما تضمنت المذكرة تنفيذ مبادرات أمنية ومجتمعية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي في ما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال مشاريع مستقبلية مشتركة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري، إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي و«فيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن» تأتي انطلاقاً من تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات، تعزّز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

وأكد حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.

وبين الفريق المري أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق في إطلاق مبادرات ومشاريع تعزّز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

من جهتها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر: «في عالم اليوم الرقمي، تتطوّر عمليات الاحتيال وتتزايد تعقيداً مع استخدام المجرمين أساليب جديدة ومُبتكرة لخداع المستهلكين، وتوصلت دراسة (ابقَ آمناً) التي أجريناها أخيراً في (فيزا) إلى أنه على الرغم من أن 61% من مستهلكي دولة الإمارات يزعمون أنهم خبراء في التعامل مع عمليات الاحتيال، إلا أن 90% منهم من المرجح أن تفوتهم تحذيرات الاحتيال، علاوة على ذلك من المرجح أن يستجيب 77% من المستهلكين للرسائل الإيجابية من المحتالين».

وأضافت: «يشكل مركز عمليات الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خطوة حاسمة في مكافحة الجرائم المالية، وتحقق الاتفاقية الجديدة التزام Visa بتعزيز أطر التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتوفير حماية أفضل للمستهلكين والشركات ونظام المدفوعات الأوسع نطاقاً، وتفخر Visa بهذه المبادرة الفريدة وبشراكتها طويلة الأمد مع شرطة دبي، ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون في المستقبل».

وتجوّل الفريق المري مع الوفد الزائر من شركة « فيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن»، في مرافق نادي ضباط شرطة دبي، ثم انتقلوا لمبنى الدرّاجات الهوائية، كما تسلم الوفد بطاقات إسعاد ودرعاً تذكارية.

الفريق عبدالله المري:

• دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، ما أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية المرموقة.