"طرق دبي" تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة 2024-2030

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، التي تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040 في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وخطة إمارة دبي 2033، والتوجهات الحكومية لإمارة دبي والرؤية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن الإمارات 2031".

وأكد معالي مطر الطاير: إن الخطة الاستراتيجية جاءت انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وتحقيق جودة ورفاهية الحياة والسعادة لسكان وزوار الإمارة، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، وتعزيز مساعي الهيئة في أن تكون جهة رائدة عالميا تقدم خدمات رائدة لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: تضمنت التوجهات المستقبلية للهيئة، دراسة وتطبيق التنقل المتكامل والمرن، وأنظمة التنقل المتصلة والآنية والتنقل ذاتي القيادة، حيث تعتزم الهيئة تشغيل سيارات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في تشغيل مركبات شركة كروز الأمريكية ذاتية القيادة.

غايات وأهداف استراتيجية

تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، على تحقيق خمسة غايات وأهداف استراتيجية تتعلق، بالتكامل والتنقل المبتكر، في توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ العشرين دقيقة: (عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات اليومية للسكان خلال 20 دقيقة من التنقل بالمشي والدراجات الهوائية)، وتحسين إمكانية الوصول وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، والتوسيع في خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، وتطوير حلول التنقل الذكي، وتضمنت الخطة الاستراتيجية ضمن غاية الجاهزية للمستقبل، أهمية استقطاب المواهب والمحافظة عليها وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وتطوير منظومة فعالة للشراكات، وتعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة.

وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة (حفظها الله)، على تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وتخصيص عام 2023، عاماً للاستدامة، وكذلك استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، جرى التركيز في الخطة الاستراتيجية للهيئة على محور الاستدامة، وذلك من خلال تسريع التحول لوسائل نقل ذات انبعاثات الصفرية، حيث اعتمدت الهيئة استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية"، حيث تعتزم الهيئة تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتحويل حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما تم تحديد مستهدف التنقل بوسائل النقل المستدامة ليصل إلى 42.5% في العام 2030.

ومن بين غايات وأهداف الخطة، الصحة والسلامة والأمن، وتتضمن تعزيز سلامة التنقل، وتعزيز أمن والأصول والتنقل والأمن المؤسسي، وتعزيز الصحة المهنية، وفيما يتعلق بغاية وهدف إسعاد المتعاملين، أكدت الخطة على تطوير القدرات لفهم خصائص ومتطلبات المتعاملين، وتطوير خدمات مخصصة ومبتكرة بشكل استباقي، وتوجيه وتحفيز سلوك المتعاملين لتحقيق الفوائد المرجوة لمنظومة التنقل