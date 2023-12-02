إبحار سفينة مساعدات إماراتية من الفجيرة بحمولة 4000 طن لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أبحرت ظهر اليوم سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4,016 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الانسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في الخامس من نوفمبر الماضي ببدء عملية "الفارس الشهم 3 " الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتعاون مع مؤسسات العمل الإنساني في الدولة الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى ما قبل 1 ديسمبر أكثر من 2,681 طنا من المساعدات، فيما بلغ إجمالي أعداد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 92 طائرة.

ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الاغاثي والإنساني حرصت خلاله الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.